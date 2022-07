Tăng lương tối thiểu 2022 từ hôm nay 1/7, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tăng bao nhiêu?

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ hôm nay 1/7, mức lương tối thiểu vùng 2022 được điều chỉnh tăng, do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được tăng theo từ hôm nay 1/7.

Theo đó, do mức lương tối thiểu vùng 2022 được điều chỉnh tăng lên 6% từ ngày 1/7 do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tăng lên tối đa là 23,4 triệu đồng/tháng (đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định).

Với những người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013.