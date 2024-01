Tăng hàng chục nghìn vé máy bay dịp Tết, hành khách cần lưu ý gì?

Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trong những ngày cận Tết này, để hạn chế tối đa bất tiện do xếp hàng chờ đợi và tránh bị nhỡ chuyến bay, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến, đồng thời có mặt tại sân bay đúng giờ và tuân thủ các quy định an ninh, an toàn của nhà chức trách về giấy tờ tùy thân, hành lý.

Theo đó, hành khách nên làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

Hành khách đã làm thủ tục trước và không mang theo hành lý ký gửi có thể đến thẳng cửa an ninh soi chiếu ở sân bay, không phải đến quầy thủ tục truyền thống của hãng bay, nhờ đó giúp tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển, chờ đợi.

Ngoài ra, dịp cao điểm Tết có thể phát sinh tắc nghẽn giao thông trên đường đến sân bay. Do đó, hành khách chú ý sắp xếp thời gian, chủ động kế hoạch đi lại để có mặt ở sân bay trước 2 tiếng so với giờ khởi hành chuyến bay nội địa, 3 tiếng so với giờ khởi hành chuyến bay quốc tế.