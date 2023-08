Tăng gần 640 lượt xe khách, 50.000 vé tàu phục vụ hành khách phía Bắc dịp 2/9

Do kỳ nghỉ năm nay kéo dài thêm 1 ngày nên hành khách có nhiều lựa chọn để di chuyển. Dự kiến năm nay Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ đón hơn 85.000 lượt khách đi trên các đoàn tàu do công ty quản lý tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Hành khách đợi tàu

Để dự phòng cho trường hợp lượng hành khách tăng cao đột biến công ty đã chuẩn bị toa xe, bộ phận quản lý hệ thống bán vé thường xuyên theo dõi số lượng vé bán để có kế hoạch lập thêm các đoàn tàu phục vụ hành khách theo nhu cầu của từng tuyến, từng ngày.

Các đoàn tàu chạy hàng ngày sẽ tăng cường tối đa chiều dài cho phép để hành khách mua vé đi tàu.

Đại diện công ty cũng nhấn mạnh, mặc dù lượng khách đi tàu tăng song giá vé tàu thống nhất vẫn áp dụng bằng năm 2023. Với tàu địa phương tăng nhẹ, khoảng 4 -7% so với cùng kỳ năm 2022.