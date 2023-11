Tăng Duy Tân: 'Tôi nhiều lần bị người yêu đá vì nghèo, đi xe rách'

Tôi chủ đích tạo nên một ca khúc mà từ con nít tới người lớn, ai cũng có thể nghe được. Khi tôi làm như vậy, chắc chắn những khán giả đòi hỏi cao về tính nghệ thuật, kỹ thuật sẽ không thực sự yêu thích bài hát. Nhưng đổi lại, những người không quá am hiểu về âm nhạc cũng có thể thoải mái thưởng thức ca khúc mà không cần phân tích, suy nghĩ quá nhiều.

- "Cắt đôi nỗi sầu" có thành tích tốt nhưng nhiều khán giả cho rằng với ca khúc này Tăng Duy Tân đang đi theo một công thức tương tự "Bên trên tầng lầu" hay "Cô đơn trên sofa". Anh có thấy bản thân quá an toàn như khán giả nhận định?

Trong thời gian ngắn ngủi, Tăng Duy Tân liên tục có ca khúc nổi tiếng như Bên trên tầng lầu, Cô đơn trên sofa (do Hồ Ngọc Hà thể hiện) và mới nhất là Cắt đôi nỗi sầu. Nam ca sĩ tâm sự trước khi được khán giả biết tới như hiện tại, anh trải qua nhiều khó khăn. Thậm chí, có giai đoạn anh phát hành các ca khúc nhưng không được khán giả biết tới.

- Vậy có thể rút ra bí quyết thành công của Tăng Duy Tân là những ca khúc dễ nghe và đối tượng khán giả nào cũng có thể hát theo?

Người ta vẫn nói người tính không bằng trời tính. Trả lời theo góc độ chủ quan thì tôi chỉ có thể nói là do tôi may mắn thôi. Ngoài kia có rất nhiều bài hát hay nhưng không may mắn được khán giả biết tới. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn đó rồi. Ra rất nhiều bài hát nhưng thất bại. Mãi đến sau này, công chúng mới biết tới âm nhạc của tôi nhiều hơn.

Tôi nghĩ điều quan trọng là xác định mục tiêu khi thực hiện bài hát đó. Nếu ca khúc được sáng tác cho cá nhân thì tôi sẽ không quan tâm bài hát dễ nghe và phù hợp với thị hiếu khán giả hay không.

Nhưng giai đoạn đó qua rồi. Từ 2020, tôi tập trung nhiều hơn tới khán giả. Dần dần, tôi quan sát bằng cách đọc bình luận, ý kiến và nắm rõ hơn thị trường.



- Bên trên tầng lầu giúp anh tăng 3 lần cát-xê, thậm chí xây nhà cho bố mẹ. Vậy thành công của "Cắt đôi nỗi sầu" mang lại cho anh những gì?

Tôi chỉ có thêm một bản hit mà thôi. Còn về cát-xê tôi không tiện chia sẻ lắm.

- Chỉ một năm trước đó, Tăng Duy Tân vẫn thoải mái chia sẻ về cát-xê. Điều gì khiến anh thay đổi?