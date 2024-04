Tăng cường sự gắn kết ASEAN bắt đầu từ người dân

Thứ hai, chúng ta cần tạo ra các cơ hội hợp tác và giao lưu giữa các thanh niên ASEAN. Thanh niên là những người sẽ xây dựng và thúc đẩy tương lai của cộng đồng. Việc tạo ra các chương trình trao đổi văn hóa, học tập và kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên sẽ giúp thanh niên hiểu và tin tưởng vào nhau, từ đó tạo nên một cộng đồng ASEAN đoàn kết và hợp tác.

Thứ ba, chúng ta cần tạo ra một môi trường an ninh ổn định và đáng tin cậy. Thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên trong việc chia sẻ thông tin và khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và xã hội. Các thỏa thuận thương mại, hợp tác đối tác và chia sẻ thông tin an ninh sẽ giúp tăng cường sự liên kết và tin cậy giữa các quốc gia ASEAN. Chúng ta cần nhìn nhận rằng an ninh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan và lãnh đạo, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng ASEAN.

Thứ tư, hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn cũng đóng vai trò quan trọng. ASEAN cần phát triển một hệ sinh thái kỹ thuật số đáng tin cậy để bảo vệ thông tin và dữ liệu của người dân. Điều này đòi hỏi tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa mạng, thiết lập chính sách bảo vệ dữ liệu và tăng cường hợp tác với các bên liên quan. ASEAN nên khai thác tiềm năng của công nghệ để đảm bảo an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và phân tích dữ liệu lớn sẽ giúp phát triển các giải pháp sáng tạo. Công nghệ có thể được áp dụng để giám sát biên giới, quản lý rủi ro an ninh và cải thiện dịch vụ công cộng