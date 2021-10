Tăng cường bảo vệ môi trường vùng lõi Di sản Tràng An

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới

Với vị trí địa lý và khí hậu đặc trưng, Di sản Quần thể danh thắng Tràng An là nơi hội tụ của các loài động thực vật phân bố dày đặc tạo nên sự đa dạng sinh học cao mang tính tiêu biểu và đặc thù cho hệ sinh thái núi đá vôi Việt Nam. Do vậy, hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trong khu Di sản Tràng An cũng được các cấp chính quyền quan tâm và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn hệ thống đa dạng sinh học phục vụ cho phát triển du lịch bền vững, góp phần bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu của khu Di sản. Hiện nay, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đang tích cực phối hợp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế tiếp tục nghiên cứu về đa dạng sinh học trong vùng Di sản để làm cơ sở cho công tác bảo tồn trong thời gian tới.