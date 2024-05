Tặng 2 lít xăng, chàng trai quen được cô gái xinh, làm đám cưới gây sốt mạng

Your browser does not support the video tag.

Video: Chú rể giao hết tiền tiết kiệm và thẻ ngân hàng cho vợ quản lý

Giao vợ giữ tiền tiết kiệm, thẻ ngân hàng

Những ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ hình ảnh và clip phóng sự cưới của cặp vợ chồng trẻ ở TP.HCM.

Ngoài clip và hình ảnh, các bài viết còn đăng kèm nội dung: “Sau này, vợ con sẽ quản lý kinh tế cho con. Mình ra ngoài đi làm thì vợ ở nhà giữ tiền. Con sẽ giao hết cho vợ”.

Đây là lời tuyên bố của chú rể tại lễ gia tiên nhà gái, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.



Chú rể trao hết tiền tiết kiệm và thẻ ngân hàng cho cô dâu quản lý

Các bài viết có nội dung kể trên được lấy lại từ clip phóng sự cưới do một đơn vị chụp ảnh cưới đăng tải từ tháng 8/2023. Hiện, clip này đã có hơn 19 triệu lượt xem và gần trăm nghìn bình luận.

Nguyễn Tú Quỳnh (23 tuổi, quận 12, TP.HCM) là cô dâu trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Tú Quỳnh cho biết: “Tôi cưới vào cuối tháng 7/2023. Tháng 8/2023, các anh thợ bên chỗ chụp ảnh cưới đăng clip lên Facebook và TikTok.

Sau 1 ngày đăng, clip có hơn 1 triệu lượt xem. Bất ngờ nổi tiếng, vợ chồng tôi vừa vui vừa buồn. Bên cạnh lời chúc phúc, nhiều người bình luận tiêu cực, chửi chồng tôi ngu, dại.