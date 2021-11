Tấn Trường, Văn Đức bị tấn công sau trận thua Saudi Arabia

Khép lại 6 lượt đấu với không một điểm nào, tuyển Việt Nam thực tế đã không còn cơ hội. Khả năng có thể ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp là không có.

Nhìn lại những trận đấu vừa qua, HLV Park Hang Seo cho biết: "Bây giờ nói nữa thì thành nói đi nói lại, tôi cũng không muốn nữa, có điều tiếc nuối rõ ràng mấy trận sân nhà chúng ta không ghi bàn.

Trận đấu này nói lên vấn đề về việc không ghi bàn trên sân nhà mà có bàn ở sân khách. Với tư cách là HLV trưởng tôi nói năng lực của cầu thủ tốt lên từng trận và tôi nghĩ họ đã nỗ lực hết sức rồi".

Your browser does not support the video tag.

Highlights Việt Nam 0-1 Saudi Arabia.

Bên cạnh đó, vị HLV người Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn vì tinh thần chiến đấu kiên cường và không từ bỏ của các cầu thủ.

"Chúng ta thấy là 6 trận thua rồi nhưng 4 trận cầu thủ thể hiện tinh thần không từ bỏ, luôn nỗ lực lấy từng điểm một. 6 trận thua tâm lý nặng nề tôi cố gắng tạo không khí để cầu thủ thấy thoải mái.

Dù 6 trận thua nhưng tôi nghĩ hình ảnh không từ bỏ, quyết chiến từng điểm một thì với tư cách là HLV tôi cảm ơn họ", ông nói.