Tấn Tài, Tiến Linh trở thành khắc tinh của tuyển Trung Quốc

Với những gì đã làm được, Tấn Tài và Tiến Linh thực sự là khắc tinh với bóng đá Trung Quốc. Chia sẻ cảm xúc sau trận, Tấn Tài nói: "Chúng tôi xin gửi tặng chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

HLV luôn chỉ dạy tôi cần cố gắng, chăm chỉ, thực hiện đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Mỗi khi được ra sân, tôi cố gắng chơi tốt nhất, hướng đến mục tiêu chung của toàn đội. Bàn thắng nào cũng quan trọng, nhưng bàn thắng hôm nay vô cùng ý nghĩa khi nó đến ngày mùng 1 Tết, mang lại chiến thắng cho đội tuyển".

Đại Nam