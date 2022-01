Tân Sơn Nhất tái diễn cảnh đông nghẹt, khách nằm la liệt giữa sân bay

XEM CLIP:

Sáng 27/1 (25 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất lại tái diễn cảnh nghìn hành khách mướt mồ hôi xếp hàng chờ làm thủ tục để đi máy bay về quê đón Tết Nhâm Dần 2022.

Hôm nay, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 700 chuyến bay với khoảng 65,3 nghìn khách.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet lúc 6h sáng, các quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Vietravel Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air đều chật kín khách. Hàng nghìn khách xếp thành nhiều hàng dài, rồng rắn chờ làm thủ tục bay. Không chỉ các quầy làm thủ tục mà các hệ thống check-in tự động tại sân bay cũng chật cứng người.

Đáng chú ý, nhiều chuyến bay bị delay (hoãn) đã khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt ở sân bay và phải ngồi, nằm la liệt...

Điển hình, hành khách đi chuyến bay về TP. Vinh (Nghệ An) của hãng hàng không Viejet Air lúc 8h30 tối ngày 26/1 (24 tháng Chạp âm lịch) nhưng chuyến bay bị delay suốt 12 tiếng, khiến họ phải mòn mỏi chờ đợi.