Tân sinh viên chật vật tìm nhà trọ ở Hà Nội

Em Nguyễn My (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cũng cho hay, do khó tìm nhà trọ và để giảm bớt chi phí, em cùng 2 bạn nữa phải thuê trọ 1 căn phòng trọ với giá rẻ, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Theo My, đây là giải pháp tạm thời vừa giảm thời gian tìm nhà trọ, vừa giảm bớt chi phí hàng tháng.

Lý giải về sự khan hiếm phòng trọ, anh Nguyễn Hữu Văn, chủ một dãy nhà trọ trên phố Xuân Thủy cho biết, nhiều tân sinh viên ở ngoại tỉnh, ngay từ khi biết kết quả đỗ đại học, gia đình đã nhờ anh em ở Hà Nội hoặc trực tiếp lên Hà Nội đi tìm chỗ trọ và đặt cọc trước tiền nhà cho con em mình. Hiện, 100% phòng trọ của anh đã được đặt cọc, trong số này có cả sinh viên năm 2, 3 và cả tân sinh viên đang chuẩn bị nhập học. Ngày nào anh cũng phải nghe hàng chục cuộc điện thoại hỏi thuê nhà, nhưng rất tiếc không còn nhà cho thuê.

Cẩn trọng “treo đầu dê, bán thịt chó”

Nắm bắt được nhu cầu thuê nhà trọ của sinh viên, thời gian này, trên các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng tìm phòng trọ với các thông tin cho thuê phòng trọ, chung cư giá rẻ, chung cư mini dành cho sinh viên tại Hà Nội. Tuy nhiên, do nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên tăng cao nên rất khó để tìm được phòng trọ có giá rẻ, chất lượng tốt.