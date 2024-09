Tân Miss Universe Vietnam 2024: Đi qua 'bão giông' để chiến thắng ngọt ngào

Bằng sự thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến từ Nam Định vượt qua 28 thí sinh đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Sau hơn 3 tháng khởi động, Miss Universe Vietnam 2024 chính thức tìm ra chủ nhân của vương miện là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Người đẹp đến từ Nam Định trong quá khứ từng phải đối diện với những ''bão giông'' khi bị chỉ trích vì vướng scandal hút thuốc và hít bóng cười. Sau đó, cô phải giải trình rồi viết thư xin lỗi khán giả và ban tổ chức cuộc thi. Kỳ Duyên cũng từng vướng ồn ào tình ái nhưng với sự quyết tâm cao, năm 2024 cô đã có cuộc ''lột xác'' rất bản lĩnh khi tham gia cuộc thi sắc đẹp lần thứ 2 và đã giành chiến thắng ngọt ngào. Tân hoa hậu sinh năm 1996, đến từ Nam Định, sở hữu gương mặt sắc sảo và hình thể săn chắc với chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng 86-60-94cm. Cô hiện là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng và sàn diễn thời trang. Kỳ Duyên từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô trở lại đường đua sắc đẹp và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Hiện tại, Kỳ Duyên đã xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc nhờ tích cực tham gia giới giải trí và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Tại đêm chung kết, Kỳ Duyên nhận được câu hỏi: "Các cuộc thi hoa hậu thực chất chỉ để giải trí. Cô gái đăng quang không thể đại diện cho phụ nữ của cả một đất nước. Bạn đồng ý hay phản đối?”. Người đẹp trả lời: “Kỳ Duyên cho rằng vẻ đẹp của một cô gái không thể đại diện cho phụ nữ của cả một đất nước nhưng câu chuyện của cô ấy có thể truyền cảm hứng đến mọi người. Cô chia sẻ 10 năm qua, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thiện để có thể đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Người đẹp khẳng định việc luôn theo đuổi lý tưởng là tiền đề góp phần cho sự phát triển của đất nước". Qua các vòng thi phụ và chính thức, Kỳ Duyên luôn duy trì phong độ ổn định và đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô lọt vào top 5 Best in Swimsuit, top 5 Best in Evening Gown trong đêm bán kết, top 5 “Trình diễn trang phục dân tộc” và giành giải “Thí sinh được yêu thích nhất”. Tuy nhiên, trong các tập phát sóng của Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên cũng gặp phải một số chỉ trích. Cô bị đánh giá là hổng kiến thức và thể hiện sự ngập ngừng, lo lắng trong phần thuyết trình ở tập 2. Cô cũng thừa nhận chưa từng đọc hết một cuốn sách nào, thay vào đó thích học hỏi qua hình ảnh và âm thanh. Ở tập 3, Kỳ Duyên tiếp tục bị phê bình vì ít cười và thiếu năng lượng. Mặc dù vậy, cô nhanh chóng lấy lại phong độ trong phần thuyết trình về dự án cộng đồng liên quan đến việc rèn luyện trí lực cho sinh viên. Trên sân khấu bán kết, Kỳ Duyên được khen ngợi về vóc dáng nóng bỏng, cân đối và kỹ năng trình diễn thu hút. Chia sẻ về quyết định dự thi Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên cho biết: "Một điều gì đó cứ quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra, thôi thúc tôi nhất định phải thực hiện. Và ở thời điểm này, cảm xúc đó lại bất ngờ trở lại và tôi nghĩ mình không thể nào để nó vụt qua một lần nào nữa. Đúng 10 năm, tôi quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt bước ra đấu trường quốc tế Miss Universe”. Cô còn được biết đến là huấn luyện viên của The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam mùa 4. Kỳ Duyên bắt đầu học tiếng Pháp từ năm lớp 4. Cô còn là học sinh lớp chuyên Pháp trong thời gian học tại Trường THCS Trần Đăng Ninh và sau đó là tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Năm 2014, cô thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương với số điểm là 23 khối D3 (thi 3 môn toán, văn và tiếng Pháp). Tuy nhiên, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên không tiếp tục học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại. Cô chuyển sang hệ vừa học vừa làm nhưng cũng chưa hoàn thành. Năm 2016, Kỳ Duyên nhận được lời mời đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất nhưng đã từ chối. Từ đầu năm 2017, sự nghiệp người mẫu thời trang của Nguyễn Cao Kỳ Duyên phát triển vượt bậc và được khán giả ghi nhận. Kỳ Duyên hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước gồm căn hộ sang trọng, xe hơi tiền tỷ, loạt hàng hiệu đắt giá... Năm 2015, Kỳ Duyên đã sắm cho mình chiếc xe hơi có giá khoảng 10 tỷ đồng. 1 năm sau đó, cô tiếp tục tậu một chiếc có giá hơn 3 tỷ để tiện di chuyển. Dù không xuất thân từ người mẫu chuyên nghiệp nhưng với thần thái sắc sảo và tự tin, cô được nhiều nhà thiết kế trong nước tin tưởng giao vị trí vedette. Kỳ Duyên ngày càng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả sau khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ" vào đầu năm 2020. Cha mẹ Kỳ Duyên kinh doanh áo cưới và anh trai là một kỹ sư công nghệ thông tin. Thoải mái chia sẻ về những hoạt động nghệ thuật và đời thường nhưng Kỳ Duyên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một bài chia sẻ với VietNamNet gần đây, Kỳ Duyên tâm sự: "Chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn chia sẻ là nó đang hạnh phúc nhưng xin phép giữ cho riêng mình".