Tân Miss Fitness Vietnam 2022 có clip hít bóng cười?

Cô cũng nói thêm: "Tôi nghĩ với một trọng trách mới, cương vị mới thì trong thời gian tới, không chỉ xây dựng cuộc sống lành mạnh cho riêng mình, tôi cũng sẽ cố gắng sử dụng tiếng nói, hành động của mình để có thể tạo ra một cộng đồng xung quanh lành mạnh hơn, tích cực hơn, để những hình ảnh chưa tốt, chưa tích cực mà mọi người đang nhìn thấy sẽ không còn nữa".

Your browser does not support the video tag.

Đoàn Thu Thủy nói rõ ồn ào sử dụng bóng cười.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip đang lan truyền khiến Đoàn Thu Thủy vướng thị phi.



Đoàn Thu Thủy sinh năm 1995. Cô sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể 83 - 63 - 94. Tại Miss Fitness Vietnam 2022, Thu Thủy là học trò của huấn luyện viên Minh Tú.

Đức Chánh