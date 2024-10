Tận hưởng cuộc sống thoải mái khi dũng cảm rời khỏi nhà chồng

Tôi đã quyết định ra ở riêng và tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái thoát khỏi cảnh làm dâu nhà chồng. Tôi kết hôn cách đây 7 năm, sau khi kết hôn tôi sinh sống ở nhà chồng. Trước khi cưới, tôi có phần áp lực bởi có rất nhiều người thân, bạn bè khuyên nhủ tôi đừng nên về nhà chồng ở. Nếu chưa có tiền, cứ ở nhà thuê cho thoải mái, vợ chồng đồng lòng sớm muộn gì cũng có nhà riêng. Ngay cả chồng tôi cũng thích cuộc sống tự lập, nhưng rồi sau khi cưới chúng tôi không được phép lựa chọn. Mẹ chồng cố giữ chúng tôi cho bằng được, bà còn hứa hẹn sẽ yêu thương, quý trọng con dâu. Quả thực mẹ chồng tôi cũng không đến mức khắt khe, khó tính, nhưng tôi vẫn thấy gò bó, khó chịu. Hàng ngày tôi vất vả làm các công việc nhà, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Đi đâu cũng xin phép bố mẹ chồng, được sự đồng ý tôi mới dám đi. Sau 5 năm, tôi đã có 2 con và luôn khao khát được ra ngoài ở riêng. Đúng là ở với bố mẹ chồng dẫu có những xung khắc đời thường nhưng cũng nhờ vả ông bà trông nom con nhỏ, đi đâu cũng yên tâm hơn. Nhưng con lớn dần cũng là lúc vợ chồng tôi dạy dỗ, uốn nắn con vì khi ở với ông bà nội chiều chuộng, con có phần bướng bỉnh, khó bảo. Sau nhiều năm tiết kiệm, cố gắng làm thêm, vợ chồng tôi có được khoản tiền lớn và dự định sẽ ra ở riêng. Hay tin vợ chồng con trai sắp ra ở riêng, mẹ chồng tôi nổi giận, bà khóc lóc, than thân trách phận… Mẹ chồng cứ lấy lý do các con còn nhỏ, nài nỉ vợ chồng tôi ở lại. Nhưng vợ chồng tôi đã quyết định ra ngoài, thời điểm đó cũng rất phù hợp vì mua được nơi giá tốt, lại gần nhà bố mẹ chồng. Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi sức khỏe tốt, có thể tự chăm sóc được cho nhau. Con dâu dũng cảm ra ngoài ở riêng để tránh những bất hòa với mẹ chồng. Ảnh minh họa Trước sự quyết tâm, hợp lý trong giải thích của con trai, bố mẹ chồng tôi cũng đã đồng ý, dù trong lòng không vui. Ra ở riêng, dù khó khăn, nhưng cuộc sống rất thoải mái, thuận vợ thuận chồng nên làm ăn cũng tốt, số nợ vay mua nhà cũng ngày càng vơi dần. Ở riêng có khác, hai vợ chồng chăm chút cho ngôi nhà đầu tiên của mình, hạnh phúc tự hào vì những gì đã có. Chồng tôi cũng rất chăm chí việc nhà, trách nhiệm với gia đình và gần như bỏ hẳn bia rượu. Chúng tôi có những nguyên tắc gia đình, phối hợp với nhau để đưa đón con đi học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Dù chưa trả hết nợ nhưng hai vợ chồng cũng đã lên kế hoạch để đổi nhà sau vài năm tới. Mỗi ngày vợ chồng lại động viên nhau, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Lần nào bố mẹ chồng qua chơi cũng tấm tắc, khen ngợi vợ chồng tôi bản lĩnh, chịu khó. Tôi vui mừng vì được bố mẹ chồng khen ngợi, bỏ qua sự giận dỗi trước đây. Vì ở gần nhà nên tôi thường xuyên ghé qua thăm hỏi, làm giúp những phần việc nhà. Cứ cuối tuần là gia đình nhỏ nhà tôi sang nhà bố mẹ chồng ăn cơm, có hôm ngủ lại. Tôi cũng không quên ơn bố mẹ chồng trong những ngày đầu bỡ ngỡ làm dâu nhà chồng. Qua khoảng thời gian ở nhà chồng, tôi cũng đã học được nhiều kinh nghiệm trong chăm lo, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Cho đến bây giờ hai vợ chồng vẫn vui đùa với nhau nếu ngày đó không dũng cảm ra ở riêng, chắc giờ sống gò bó, phụ thuộc và không được chín chắn như hôm nay. Nhờ ở riêng mà tôi không bị áp lực, căng thẳng vì những xung khắc với mẹ chồng như hồi ở cùng nhà. Tôi đang hài lòng, tận hưởng cuộc sống ở riêng tự do, hạnh phúc nhờ vào quyết tâm ra ngoài ở riêng cách đây 2 năm. Theo Gia Đình & Xã Hội