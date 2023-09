Tan học trẻ được đón về sớm và muộn, đâu mới là đứa trẻ có tương lai hơn? Câu trả lời của chuyên gia khiến hội phụ huynh bất ngờ

Đồng thời, trẻ cũng sẽ tổn thương nhiều hơn khi việc bố mẹ đón muộn lặp lại thường xuyên, nhưng lại không nhận được lời giải thích hợp lý nào từ phía bố mẹ. Trong tình huống này, hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ cảm thấy tủi thân, bị bỏ rơi và giận dỗi bố mẹ.

Nguyên nhân vì sao việc bố mẹ đón con sớm lại quan trọng với trẻ?

Việc được đón sớm, rồi bố mẹ ngồi đó nhìn con chơi ở sân trường cùng các bạn làm trẻ cảm thấy ấm áp và an tâm, vì trẻ biết trẻ quan trọng với bố mẹ và được bố mẹ dành thời gian cho mình. Việc đón sớm cũng giúp con được gặp bố mẹ, và chia sẻ về một ngày học tập ở trường ra sao, chơi với các bạn thế nào?

Với một số trẻ, việc được khoe với các bạn về việc mình được bố mẹ đón về sớm cũng khiến trẻ rất hãnh diện. Đồng thời, việc đón sớm sẽ loại trừ suy nghĩ của trẻ là mình không quan trọng hay mình bị bố mẹ bỏ rơi. Do đó, việc được đón sớm vô cùng ý nghĩa với trẻ.

Khác biệt trong quá trình hình thành nhân cách, lối sống giữa trẻ được đón sớm và đón muộn là gì?

Như trên đã phân tích, một đứa trẻ khi được bố mẹ đón sớm sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ bố mẹ, bé thấy mình quan trọng và có giá trị trong mắt bố mẹ nên cảm thấy an toàn. Đồng thời, trẻ sẽ tự tin, mạnh dạn bước ra ngoài khám phá thế giới và an tâm là luôn có bố mẹ bên cạnh khi cần. Sự tự tin, ham học hỏi và khám phá giúp trẻ phát triển nhận thức và các kỹ năng xã hội tốt hơn, còn sự an toàn sẽ giúp trẻ ổn định cảm xúc, lành mạnh về tinh thần.