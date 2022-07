Tân hoa hậu Nông Thúy Hằng bị đào clip catwalk như 'bạch tuộc'

Bản thân Nông Thúy Hằng khi ấy không căng thẳng khi màn trình diễn được chú ý, còn hài hước gọi mình là "Miss giải trí".

Clip: Nông Thúy Hằng catwalk tại Hoa hậu Việt Nam 2020.



Dáng đi catwalk khá lạ của Nông Thúy Hằng.



Cô tiếp tục sử dụng kiểu catwalk này cho phần thi dạ hội, song những bước đi không thực sự vững vàng.