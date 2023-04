Tân Hiệp Phát đã làm gì với mảng bất động sản?

Năm 2020, ông Trần Quí Thanh trúng đấu giá một khu đất gần 2ha ở phường 10, ngay trung tâm TP Vũng Tàu với giá đấu 394 tỷ đồng, cao hơn khởi điểm gần 140 tỷ đồng. Bà Trần Ngọc Bích cũng trúng đấu giá 2 khu đất gần 3ha ở huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ vào tháng 2 và tháng 3/2020.

Trong đó, khu đất thứ nhất bà Bích trúng đấu giá có diện tích 9.994,8m2 tại đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Đất này là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, tức đất thương mại dịch vụ. Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thông qua hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn cho thuê đất là 50 năm, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Theo quy hoạch xây dựng, khu đất này được quy hoạch là công trình du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch; mật độ xây dựng 25%; tầng cao công trình là 3 tầng, chiều cao tối đa 14m. Bà Bích trúng đấu giá khu đất với giá 80,1 tỷ đồng.

Khu đất thứ hai có diện tích 20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ được công nhận trúng đấu giá tháng 3/2020, là đất thương mại - dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Khu đất dự kiến xây dựng khu du lịch, nhà nghỉ theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt. Giá trúng đấu giá 170 tỷ đồng.

Sau đó, nhiều lần các cơ quan, ban ngành ra chỉ đạo ra soát kết quả đấu giá. Tháng 11/2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan rà soát, thẩm tra một số vấn đề liên quan đến kết quả đấu giá quyền sử dụng khu đất gần 8 ha tại khu An Hải, An Hội, huyện Côn Đảo (do Tập đoàn Tân Hiệp Phát trúng đấu giá).

Tháng 10/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan 2 khu đất đấu giá tại huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ (do bà Bích trúng đấu giá). Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, UBND huyện Đất Đỏ và UBND huyện Côn Đảo rà soát, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra.