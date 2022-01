Tân cử nhân trong mùa dịch: Loay hoay tìm việc, chấp nhận lương 'chạm đáy'

"Ra trường hơn 4 tháng nhưng vẫn chưa tìm được công việc. Em vừa buồn, vừa sợ bố mẹ lo lắng. Để không phải xin tiền gia đình, em tìm một công việc tạm thời đủ tiền tự trang trải cuộc sống”, Bùi Đình Thao (23 tuổi) sinh viên Đại học Y Hải Phòng tâm sự.

Thao tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng, Đại học Y Hải Phòng hồi tháng 9/2021. Từ đó đến nay, cậu ứng tuyển vào nhiều bệnh viện, phòng khám nhưng đều bị từ chối với lý do dịch bệnh, cơ sở giảm quy mô hoạt động, cắt giảm nhân sự.

Cậu từng được một phòng khám phục hồi chức năng ở quận Lê Chân, Hải Phòng đồng ý cho thử việc. Tuy nhiên, trước ngày chuẩn bị vào làm, phòng khám báo tin vị trí Thao ứng tuyển sau Tết âm lịch mới có thể đi làm, nghĩa là phải chờ thêm 1 tháng nữa.

"Lúc đó em cảm thấy rất hụt hẫng, vì đây là công việc em chờ đợi ròng rã suốt 3 tháng. Và thế là em lại mang chiếc áo mới chưa mặc lần nào vào cất vào góc tủ", Thao buồn bã.

Thời sinh viên, để có tiền trang trải cho cuộc sống, Thao phải làm thêm 2- 3 công việc cùng lúc vừa chạy bàn tại trung tâm tiệc cưới, vừa làm gia sư cho các bạn nhỏ... Gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tất cả các công việc làm thêm của Thao đều bị tạm dừng. Trong khi chờ đợi, cậu quyết định đăng ký học nâng cao chuyên khoa Phục hồi chức năng. Hi vọng, sau tết sẽ được đi làm việc tại bệnh viện.

Theo Tổng cục Thống kê, quý II/2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính 51,1 triệu người, tăng 44,7 nghìn người so với quý trước và tăng 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước, trong đó lực lượng lao động ở khu vực thành thị tăng 355 nghìn người và tăng hơn 1 triệu người; lực lượng lao động nam tăng 36,3 nghìn người so với quý trước; lực lượng lao động nữ tăng hơn 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II năm 2021 là 2,62%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,23 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị là 3,36%, tăng 0,17 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,95 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.