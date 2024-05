Tấn công ransomware vào tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tăng đột biến

Phát hiện 13.000 sự kiện liên quan đến mã độc ransomware trong 3 tháng

Trong các tháng đầu năm nay, trước sự gia tăng các chiến dịch tấn công mã hóa dữ liệu – ransomware nhắm vào hệ thống thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam, nhiều cơ quan chủ quản các hệ thống thông tin trong nước đã có nhận thức rõ hơn về mức độ nguy hiểm của hình thức tấn công mạng này.

Đánh giá tình hình chuyển đổi số quốc gia ba tháng đầu năm nay, Bộ TT&TT, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhận xét, một trong những tồn tại, hạn chế thời gian qua là một số ngành, lĩnh vực chưa quán triệt, ưu tiên nguồn lực triển khai bảo đảm an toàn thông tin, để xảy ra sự cố gây mất an toàn thông tin mạng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn không gian mạng Việt Nam. Trong đó, các cuộc tấn công ransomware vào hệ thống của VNDIRECT, PVOIL... thời gian vừa qua đã gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, hình ảnh của đơn vị cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.