Tan chảy với cách chữa mụn cho mẹ của con trai Hòa Minzy

Sau khi bất ngờ sinh con cho bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy dần cởi mở hơn khi chia sẻ nhiều hình ảnh về bé Bo trong mùa dịch.

Mới đây, cô khoe đoạn clip ngắn khi bé Bo thấy mẹ bị đau vì mụn sưng khiến cư dân mạng tan chảy.