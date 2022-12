Tân binh năm 2022: Tăng Duy Tân toàn hits, bùng nổ nhất MONO

MONO

Danh xưng em trai Sơn Tùng M-TP khiến MONO được chú ý ngay khi debut hồi tháng 8/2022 với album đầu tay mang tên 22. Trước khi bước vào con đường ca hát, anh đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội vì thỉnh thoảng xuất hiện cùng anh trai.

Tuy nhiên, vì còn non kinh nghiệm nên MONO đã nhận về hàng tá chỉ trích là hát live chưa tốt. Nhưng chỉ khoảng vài tuần chịu áp lực dư luận, MONO bắt đầu chuyển mình bằng việc tung ra ca khúc Waiting For You.

Rất nhanh chóng, MONO đã gây sốt và tạo nên trend "Ú Òa" khắp mạng xã hội nhờ bài hit này. Thậm chí, điệu nhảy lắc lư, uốn éo đặc trưng của MONO khi trình diễn bài hát này cũng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ như Trung Quân Idol, Lê Dương Bảo Lâm... cũng theo trend này khi biểu diễn sau đó.