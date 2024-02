Tân binh lau nước mắt cho mẹ: 'Con đi bộ đội mẹ phải vui, sao lại khóc'

Sáng 26/2, hơn 3.200 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ. Riêng tại thành phố Vinh có 147 công dân lên đường tham gia nghĩa vụ, trong đó, có 131 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân Việt Nam, 16 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Nụ cười tân binh (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong số 3.200 công dân nhập ngũ đợt này có 19 đảng viên, 887 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 1.424 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 192 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 810 thanh niên dân tộc thiểu số và 205 thanh niên có đạo.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng và động viên các tân binh thành phố Vinh nhập ngũ lần này. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn các chiến sĩ trẻ không ngừng cố gắng trong học tập, huấn luyện và công tác, phát huy tốt truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân; truyền thống cách mạng, yêu nước của "thành phố Đỏ".