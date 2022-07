Tân binh Gen Z được MTV hỗ trợ khiến Á hậu Thùy Dung ngạc nhiên là ai?

Your browser does not support the video tag.

Bài hát Sinh Nhật Vui cũng do chính Võ Việt Phương sáng tác và được kết hợp cùng với nhóm nhạc “huyền thoại” thời 8x, 9x - MTV.

Lựa chọn “bạn đồng hành” vô cùng “nặng ký”, Võ Việt Phương cho rằng năng lượng tích cực của mình và nhóm MTV sẽ tạo nên một bức tranh màu sắc tươi mới giúp khán giả trợ nên yêu đời và vui vẻ hơn.