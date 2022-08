Tâm tư của Brad Pitt giữa cáo buộc bạo hành Angelina Jolie

Sao phim Once Upon A Time... In Hollywood cảm thấy buồn và nhớ vì không thể ở cạnh con nhiều hơn. Dẫu vậy, cuộc sống của anh vẫn có những điều tốt đẹp khác đang diễn ra. Do đó, Pitt giữ thái độ tích cực, lạc quan. Anh tin mình sẽ lại gắn bó với đám trẻ.



Angelina Jolie đang kiện Brad Pitt tội bạo hành. Ảnh: People.