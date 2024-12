Tâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vong

Liên quan đến vụ ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở TP Tuyên Quang (Tuyên Quang), người mẹ của nạn nhân đã đăng tải bài viết kể về diễn biến sự việc và mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý đúng quy định. Tối 23/12, một tài khoản Facebook đã có bài viết liên quan đến vụ ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ của cộng đồng mạng. Chủ tài khoản là chị Phạm Thị X. (30 tuổi, trú TP Tuyên Quang). Chị X. cho biết bản thân là mẹ của cháu T.N.L.S. (17 tháng tuổi, nạn nhân trong vụ việc). Chị kể lại sơ bộ diễn biến quá trình xảy ra vụ tai nạn và hành động của một số người có mặt tại hiện trường lúc tai nạn vừa xảy ra thông qua trích xuất camera. Cuối bài viết, chị X. bày tỏ lời cảm ơn đếnmọi người đã cảm thông và chia sẻ nỗi buồn của gia đình. Đồng thời, chị mong các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc "tìm lại sự công bằng" cho con gái chị. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: XĐ Sáng 24/12, trao đổi với PV VietNamNet, anh Tô Đức T. (29 tuổi, bố của nạn nhân S.) cho biết, tài khoản mạng xã hội và nội dung bài viết nêu trên là của vợ anh. Vợ anh và gia đình vẫn rất sốc và đau buồn vì sự ra đi đột ngột của cháu. "Gia đình tôi chỉ mong muốn sự công bằng, đúng theo sự thật về vụ việc đã xảy ra", anh T. nói. Anh T. chia sẻ thêm, sau khi kết hôn vợ chồng anh rất khó khăn trong việc sinh con, phải mất 3 năm vợ chồng anh mới sinh được con gái. Trước đó vợ anh cũng đã mang bầu đứa con đầu lòng, tuy nhiên đến tháng thai kỳ thứ 8 thì bị hỏng. Liên quan đến vụ tai nạn nêu trên, đại diện Công an TP Tuyên Quang cho biết, vào chiều 21/12, một ô tô điện chạy trên đường thuộc phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) gặp xe máy đi ngược chiều bất ngờ rẽ sang đường. Đối mặt với tình huống trên, tài xế ô tô điện đã đánh lái sang bên phải, lao thẳng vào nhà dân ven đường khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, một phụ nữ đã trình diện cơ quan chức năng và tự nhận là người cầm lái. Công an TP Tuyên Quang sau đó đã trưng cầu giám định hình ảnh để xác định chính xác ai là người cầm lái ô tô điện gây ra vụ tai nạn. Đến ngày 22/12, anh N.K.D. (30 tuổi, trú huyện Yên Sơn) đến làm việc với Công an TP Tuyên Quang và khẳng định bản thân là người cầm lái ô tô điện gây ra vụ tai nạn thương tâm nêu trên. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định, anh D. là cán bộ thuộc Công an huyện Yên Sơn. Người phụ nữ đi cùng xe là vợ anh D. Công an TP Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã lấy mẫu máu của anh D. để xét nghiệm phục vụ quá trình xác minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.