Tâm sự của nam diễn viên 14 năm toàn đóng vai công an

Your browser does not support the video tag.

Bảo Anh trong phim Mặt nạ gương

Bảo Anh có lẽ là diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên màn ảnh Việt khi hầu hết các dự án phim hình sự lên sóng VTV anh đều đảm nhiệm vai này, không công an chính quy thì là cảnh sát ngầm, cảnh sát điều tra.

Có thể kể đến các phim: Người phán xử, Mê cung, Hồ sơ cá sấu, series phim Cảnh sát hình sự mà mới nhất là Mặt nạ gương. Tính đến nay nam diễn viên sinh năm 1981 đã có 14 năm đảm nhiệm vai công an trên màn ảnh.