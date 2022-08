Tâm lý tuổi dậy thì ở con gái như nào? Con gái dậy thì độ tuổi nào?

- Sự độc lập của trẻ dậy thì còn thể hiện ở mặt con luôn mong muốn được thể hiện chính mình. Chẳng hạn trong một cuộc tranh luận với cha mẹ con sẽ làm mọi cách để thể chứng minh mình đúng. Trước mặt các bạn nhất là khi có bạn khác giới sẽ thể hiện mình thông minh hơn, trưởng thành hơn và chê cách bạn trẻ con. Tất cả đề nhằm mục đích thể hiện cái tôi, chứng minh cho mọi người thấy con là người lớn, không còn là trẻ con.

- Ngoài ra, ở tuổi dậy thì, con gái thường có hướng né tránh cha mẹ, không muốn trò chuyện hoặc không muốn nghe cha mẹ nói. Lý do là suy sự thay đổi của trẻ thường không làm bố mẹ yên tâm nên muốn kiểm soát, trong khi các bé lại thích được tự do thoải mái, muốn được cha mẹ tôn trọng quyền riêng tư, không can thiệp quá sâu vào việc suy nghĩ, học tập hay bất cứ việc nào khác của mình.

- Các bé gái tuổi mới lớn này cũng sẽ thích chơi thành các nhóm bạn, thích mặc đồ nhóm, thích sử dụng các đồ giống nhau. Hầu hết con đều có những người bạn thân thiết để chia sẻ bất cứ vấn đề nào khó khăn của mình thay vì kể cho cha mẹ nghe như trước. con cũng thích so sánh bản thân với những người bạn mình, muốn được diện đồ đẹp, đồ mới như các bạn và cố gắng làm nũng cha mẹ để đạt được như ý muốn.

- Đồng thời, một trong những tính cách tâm lý con gái ở tuổi dậy thì chính là bắt đầu để ý đến những người bạn khác giới. Con dần cảm nhận được những bất thường nào đó khi có một bạn nam nào đó mà con thích tiến đến gần, chẳng hạn như tim đập nhanh hơn, đỏ mặt, ngại ngùng xấu hổ khi đứng gần bạn nhưng lại thấy rất vui vẻ. Trẻ bắt đầu có những rung động đầu đời vô cùng trong sáng và dễ thương...

Có thể nói, hàng loạt những thay đổi như trên ở con gái tuổi dậy thì đã khiến không ít bố mẹ “sốc” và lo lắng. Làm thế nào để giúp trẻ không “đi chệch hướng” mà bé vẫn vui vẻ, tự tin là điều bố mẹ nào cũng trăn trở đau đầu. Nếu bố mẹ cố tình kiểm soát con theo ý mình, chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Những xung đột nhỏ dần hình thành một khoảng cách vô hình giữa con cái và cha mẹ. Việc cha mẹ càng la mắng, giảng dạy con lại càng khiến bé nổi loạn hơn, không muốn nghe bởi chính lúc này con cũng chưa hiểu hết được việc mình nói hay giá trị của sự răn dạy của cha mẹ mà chỉ nghĩ rằng gia đình muốn kìm kẹp mình. Bởi thế cha mẹ phải thật khéo léo với con ở giai đoạn bé dậy thì.

Những điều cha mẹ nên làm cho con gái tuổi dậy thì - Nên trò chuyện về những thay đổi của con, chủ động cho con biết trước về những thay đổi tâm sinh lý của bản thân. - Ghi nhận lo lắng một cách nghiêm túc, đừng chủ quan những lo lắng của trẻ. - Không được có những bình luận làm trẻ xấu hổ. - Dạy con vệ sinh cá nhân phù hợp. - Dạy con biết yêu bản thân mình và tự tin về bản thân. - Dạy con mạnh dạn thể hiện cảm xúc nhưng phải ăn nói khôn ngoan và trung thực. - Dạy con theo đuổi ước mơ và hướng tới là người biết độc lập tài chính. - Duy trì lối sống khỏe mạnh cho trẻ gồm chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất, ngủ nghỉ thích hợp,… giúp trẻ phòng tránh các vấn đề như béo phì, tiểu đường, tạo cho bản thân trẻ một hình ảnh tự tin, khỏe mạnh. - Quan tâm theo dõi trẻ, liên hệ với bác sĩ nếu thấy trẻ có những bất thường như chảy máu kinh bất thường, kỳ kinh kéo dài, đau bụng dữ dội trong kỳ kinh…

Theo V.K - Vietnamnet