Tạm giữ tài xế ô tô đâm vào đoàn người đi đám ma ở Hà Nội

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tạm giữ tài xế ô tô đâm vào đoàn người đi đám ma để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tối 31/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ tài xế ô tô đâm vào đoàn người đi đám ma để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, tại đường liên xã Hát Môn - Vân Nam (đoạn thuộc thôn 6 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ), ô tô BKS 30L- 220.36 do ông Nguyễn Văn Ty (SN 1960, trú tại Phúc Thọ) điều khiển đã bất ngờ đâm vào thành trụ cầu H8 rồi tiếp tục đâm vào 4 nam giới trong đoàn người đang đi đưa tang. Camera ghi lại hình ảnh vụ tai nạn nghiêm trọng ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình Sau đó, ô tô va chạm với 1 xe máy đang để trước cửa nhà dân và dừng lại. Cú va chạm mạnh đã khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương; ô tô con và xe máy bị hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Phúc Thọ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Qua kiểm tra ban đầu, lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.