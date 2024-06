Tạm giữ tài xế lái xe tải đi lùi khiến cô gái 20 tuổi tử vong

Công an huyện Gò Dầu đã đến khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Quang và Hà, cho kết quả âm tính. Phân tích mẫu máu của chị T. cho kết quả nồng độ cồn 160mg/100ml máu.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Gò Dầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do ông Quang lái xe tải đi lùi xe trên tỉnh lộ 782 không đúng quy định và không bảo đảm an toàn dẫn đến tai nạn chết người.