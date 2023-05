Tạm giữ ô tô của nữ tài xế cố thủ trong xe sau khi vượt đèn đỏ

Ngày 22/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã tạm giữ ô tô của nữ tài xế Trịnh Ngọc M. Đây là nữ tài xế đã cố thủ trong xe, thản nhiên nằm nghe nhạc sau khi vượt đèn đỏ, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Hồng Bàng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm và Công an phường Minh Khai đã lập hồ sơ xử lý tài xế M. với các lỗi: vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, gây mất an ninh, trật tự…