Tạm giữ nhân viên ngân hàng ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

Qua công tác tuyên truyền, vận động, ngày 7/9, Nam đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Sau khi nhận được tiền, Nam tham gia đánh bạc trên mạng Internet và thua hết. Đến hẹn trả nợ, những người cho Nam vay không liên lạc được với Nam nên đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tố giác.

Cơ quan CSĐT Công an An Giang yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã bị Võ Hoài Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ cho Cơ quan CSĐT theo địa chỉ: số 6, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc liên hệ số điện thoại 02963.843.138, điều tra viên Lê Quốc Dương, số điện thoại 0919.266.302.

Hoàng Thọ