Tạm giữ nguyên chủ tịch phường liên quan đến ma túy ở vũ trường MDM Hải Phòng

Nguyên Chủ tịch UBND một phường ở quận Lê Chân bị tạm giữ hình sự vì liên quan đến vụ đột kích vũ trường lớn nhất Hải Phòng, phát hiện 26 người dương tính ma túy. Tối 25/11, nguồn tin của Báo điện tử VTC News cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ông B.Đ.H. (nguyên Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, vợ ông B.Đ.H là bà P.T.K.A (nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT một quận ở Hải Phòng) cũng đang bị xác minh, điều tra để xử lý liên quan đến hành vi sử dụng ma túy trái phép. Cũng theo nguồn tin, vợ chồng ông B.Đ.H đã có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân trước khi xảy ra vụ việc cảnh sát đột kích vũ trường MDM lớn nhất Hải Phòng, phát hiện 26 người "dính" ma túy. Lực lượng công an phát hiện 26 khách dương tính với ma túy. Động thái trên là kết quả điều tra, xác minh bước đầu của Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) sau khi đột kích kiểm tra vũ trường New MDM (địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) đêm 20/11, rạng sáng 21/11 vừa qua. Cụ thể, khoảng 00h15 ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố kiểm tra vũ trường New MDM. Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Vũ trường New MDM đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, được thiết kế hiện đại với quy mô 3 tầng, mỗi tầng có diện tích 1.000 m² tọa lạc tại tuyến phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng. Đây được coi là điểm ăn chơi, giải trí bậc nhất tại Hải Phòng. Minh Khang