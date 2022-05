Tạm giữ người chạy ô tô đánh tài xế Grab gục giữa đường phố Đà Nẵng

Ngày 6/5, Công an quận Sơn Trà cho biết đã điều tra, tạm giữ 1 người trong nhóm đi ô tô gây va chạm giao thông, đánh tài xế Grab gục giữa đường vào tối 5/5.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 5/5, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ va chạm giao thông dẫn đến đánh người gây thương tích, xảy ra tại khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền, thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự và Công an phường An Hải Bắc tập trung lực lượng xác minh, điều tra truy xét, bắt giữ Phạm Văn Tiến (35 tuổi, trú tổ 59, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), là người gây va chạm giao thông và tấn công tài xế Grab.