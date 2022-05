Tạm giữ nam thanh niên ở An Giang đâm chết anh ruột

Chiều 2/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Giàu (sinh năm 1991, trú tại ấp Long Thạnh I, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là anh Võ Văn Dành (sinh năm 1976, anh ruột Giàu).