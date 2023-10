Tạm giữ mô tô do Ngọc Trinh cầm lái, mở rộng điều tra vụ án

Ngày 21-10, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Công an TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh.



Công an TP HCM tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh, quê Trà Vinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng" và Trần Xuân Đông (SN 1987) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Gây rối trật tự công cộng".

Bên cạnh việc tạm giam hai bị can này, Công an TP HCM còn tạm giữ mô tô do Ngọc Trinh cầm lái, được xác định là tang vật vụ án. "Ngoài ra, Công an TP HCM còn đang mở rộng điều tra vụ án, xác minh nguồn gốc, người bán xe cho Trần Xuân Đông làm giả giấy tờ để sử dụng", nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án