Tạm giữ khẩn cấp nam thanh niên đâm chết người nước ngoài

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 3/9, đối tượng Hồ Tiền Phong (sinh năm 2001, quê tỉnh Bạc Liêu; tạm trú tại đường D19, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị cha của mình đánh vì thường xuyên ăn nhậu không lo làm việc.

Do bực tức, Hồ Tiền Phong từ trong dãy trọ chạy ra đường rồi tự lao người vào xe ô-tô của ông L.W.F, sinh năm 1960, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), tạm trú đường D19, phường An Phú, thành phố Thuận An) đang đậu bên đường làm móp cửa xe.