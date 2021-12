Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn khiến 10 người thương vong

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 30/12, ô tô tải đầu kéo trên do tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển chạy trên tỉnh lộ 636 qua xã Nhơn Phúc bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy trên đường.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an thị xã An Nhơn chặn bắt được tài xế Thâu.

Bước đầu, Công an tỉnh Bình Định xác nhận, tài xế không dương tính với ma túy, nhưng lại có sổ tâm thần. Vấn đề này, sẽ được cảnh sát điều tra làm rõ.

Kiến Tường