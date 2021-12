Tạm giữ hình sự nhân viên ngân hàng lái xe bán tải kéo lê xe máy công an bỏ chạy 2km ở TP.HCM

Qua điều tra, khoảng 1h sáng ngày 11/12, Dương điều khiển ô tô bán tải biển số tỉnh Bình Dương chạy trên Tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây.

Ngày 13/12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Đinh Đình Dương (23 tuổi, quê Bà Rịa- Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Khi đến địa bàn xã An Phú thì bị lực lượng công an xã ra tín hiệu, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Dương không hợp tác.

Thanh niên 23 tuổi đã lái xe bán tải tông, cuốn xe máy 41B1-004.74 thuộc biên chế của Công an xã An Phú rồi tháo chạy hàng km theo hướng về xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.