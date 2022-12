Tạm giữ hình sự lái xe Santafe gây tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh

Trước đó chiều tối ngày 22/12, tại đường Lê Lợi thuộc khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, xe ô tô Hyundai Santafe màu trắng, mang biển số 14A-64091 do ông Nguyễn Hữu H. điều khiển, đi trên đường cổng chợ Rừng đã va chạm với xe máy mang biển số 14X1-290.xx do chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi) điều khiển; một xe đạp điện do chị Bùi Thị Tố N. (31 tuổi) điều khiển; một xe đạp điện do bà Trần Thị G. (59 tuổi) điều khiển; một xe đạp do bà Nguyễn Thị H. (60 tuổi) điều khiển.