Tạm giữ hình sự kẻ đánh con gái 9 tháng tuổi tử vong

Công an xã Thành Long nhanh chóng đến hiện trường, cùng gia đình đưa bé V. đi cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Đến 18h30 cùng ngày, Duy đến Công an xã Thành Long đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Châu Thành đến hiện trường điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của cháu V. do chấn thương sọ não.

Hoàng Thọ