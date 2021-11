Tạm giữ gần 5.000 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas

Ngay sau khi nhận được nội dung thông tin và đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/11, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường số 1, số 2, số 3 và phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an thành phố Bắc Ninh, Công an thành phố Từ Sơn, Công an huyện Yên Phong, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh tiến hành kiểm tra 4 cửa hàng Giày Phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.