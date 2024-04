Tạm giữ cha dượng bị tố hiếp dâm con gái riêng của vợ

Hiện, người thân cháu N. đã làm đơn tố cáo L.T.V. lên cơ quan công an

Ngày 2/4, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, Cơ quan công an đang tạm giữ L.T.V. (SN 1978, trú tại xã Quỳnh Tân) để điều tra liên quan đến việc bị tố cáo có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, làm rõ.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 28/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội "Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoan nhiều lần cưỡng dâm cháu H.T.R.L. (SN 2007) - con riêng của chị H.T.N (SN 1986, là vợ Hoan) - trong khoảng thời gian từ 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022.