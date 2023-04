Tạm giữ 670.000 USD, 146 lượng vàng khi khám xét vụ 'chuyến bay giải cứu'

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ vật chứng, tiền, tài sản liên quan đến vụ án. Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ 670.000 USD, 146 lượng vàng, 1 tỷ đồng, 4 điện thoại di động, 2 đầu ghi camera, 1 thẻ nhớ, 2 thẻ ngân hàng tạm giữ khi khám xét Nguyễn Anh Tuấn (Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội), Hoàng Văn Hưng (nguyên trưởng phòng điều tra Cục An ninh điều tra, Bộ Công an).

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra tạm giữ 3 điện thoại di động do Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời xanh), Bùi Công Cường tự nguyện giao nộp, 8 thiết bị ngoại vi chứa dữ liệu camera đã trích xuất, sao lưu.