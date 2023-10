Tạm giữ 2 nhân viên môi trường liên quan vụ xe rác gây tai nạn chết người

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ bắt cóc trẻ em ở TP Tân An (Long An), lực lượng công an 3 tỉnh, thành đã vào cuộc thận trọng, khẩn trương truy vết, nhanh chóng bắt nghi phạm, giải cứu bé gái an toàn.