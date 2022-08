Tạm giữ 2 nghi phạm liên quan vụ 40 người đào thoát khỏi casino ở Campuchia

Tối 20/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và ông Lê Văn Danh (34 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nghi can Lê Văn Danh tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm