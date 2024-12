Tạm giữ 2 lái xe trong 2 vụ tai nạn khiến 6 thanh niên tử vong

Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo và xe khách trong 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trong khiếm 6 thanh niên tử vong. Chiều 2/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời tạm giữ hình sự 2 tài xế ô tô trong 2 vụ tai nạn giao thông làm 6 người tử vong. Hai tài xế P.T.H. và N.A.D. bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình). Tài xế thứ nhất bị tạm giữ là anh P.T.H. (SN 1981, trú tỉnh Phú Thọ). Khoảng 23h ngày 1/12, anh H. điều khiển xe đầu kéo BKS 19H-040.06, kéo rơ-moóc BKS 18R-018.36, lưu thông trên quốc lộ 12B (hướng thành phố Hòa Bình - huyện Lạc Sơn). Khi xe đến km92 đoạn qua thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe máy (không gắn biển số) đi chiều ngược lại, trên xe có 3 người. Cú va chạm khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân gồm: B.X.T. (SN 2007), B.V.A. (SN 2008) và B.V.T. (SN 2007), cả 3 cùng trú xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Tài xế thứ hai bị tạm giữ là anh N.A.D. (SN 1982, trú tỉnh Điện Biên). Khoảng 1h30 ngày 2/12, anh D. điều khiển ô tô khách BKS 27B-001.06 lưu thông trên quốc lộ 6 (hướng Sơn La - Hà Nội). Khi đến km110+77 trên đoạn qua địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, xe khách xảy ra va chạm xe máy BKS 28E1-160.57, trên xe có 3 người. Hậu quả, 3 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ, gồm: Đ.C.H. (SN 2006), Đ.C.H. (SN 2006), cùng trú xã Phú Cường, huyện Tân Lạc và Đ.V.H. (SN 2007, trú xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc).