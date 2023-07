Tạm giam viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Ngãi

Ngày 24/7, Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Ninh (36 tuổi, trú huyện Mộ Đức; viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh thị xã Đức Phổ) để tiếp tục điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.