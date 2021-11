Tạm giam nhóm thanh niên bắt cóc người đòi 52 triệu tiền chuộc

Chiều 7/11, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm thanh niên bắt cóc anh K. để tống tiền.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ do Hồ Nhật Quốc (SN 2002, ngụ phường Hương Hồ, TP Huế) cầm đầu, đã thực hiện hành vi bắt cóc anh T.V.A.K. (SN 2000, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).



Trước đó, anh T.V.A.K. đến trụ sở Công an TP Huế (tỉnh TT-Huế) tố giác bị một nhóm thanh niên bắt giữ, đánh đập ở khu vực gần khu du lịch Về Nguồn (phường Hương Hồ, TP Huế) vào đêm 28/10.



Nhóm này sau khi đánh đập, hành hạ đã yêu cầu người nhà của nạn nhân phải giao nộp 52 triệu đồng để chuộc người.



Sau khi người nhà giao tiền chuộc, nhóm đối tượng nói trên thả anh T.V.A.K. về.



Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã tiến hành truy xét và bắt giữ nhóm thanh niên do Hồ Nhật Quốc cầm đầu.



Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.