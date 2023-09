Tạm giam kẻ tàng trữ súng, nuôi ý định đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 1/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với N.V.L. (33 tuổi, trú thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp tục điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với N.V.L. (Ảnh: C.A)