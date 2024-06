Tầm giá 800 triệu đồng, mua VinFast Lux SA2.0 đời 2021 hay KIA Seltos 2024?

Hiện, KIA Seltos 2024 có 6 phiên bản, 2 cấu hình động cơ gồm: động cơ xăng 1.5L (AT, Deluxe, Luxury, Premium) và động cơ xăng tăng áp 1.5L (Turbo Luxury và Turbo GT-Line). Giá KIA Seltos hiện dao động từ 599-799 triệu đồng.

Trong đó, phiên bản nâng cao (bản giữa) có giá 1,64 tỷ đồng được nhiều người dùng lựa chọn vì trang bị tiện nghi đầy đủ, phù hợp để đi đường trường, nhưng thua kém so với bản cao cấp ở hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, giá bán của VinFast Lux SA2.0 bản giữa, đời 2021 hiện nay trên thị trường xe cũ là một món hời khi chỉ rơi vào khoảng 780-800 triệu đồng, mất giá khoảng 56% so với giá lăn bánh theo niêm yết (khoảng 1,85 tỷ đồng).

Với "hầu bao" khoảng 800 triệu đồng để lựa chọn mua ô tô gầm cao, rộng rãi và thoáng đãng, hai cái tên VinFast Lux SA2.0 bản nâng cao, sản xuất năm 2021 và KIA Seltos Luxury đời mới đều có những điểm hơn, thua khi đặt lên bàn cân so sánh. Hãy cùng VietNamNet đánh giá tổng quan về cặp đôi này.

Trong khi đó, KIA Seltos là mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Toyota Yaris Cross,... nên ưu điểm nằm ở kích thước nhỏ gọn, dễ luồn lách khi đi đường phố đông đúc.

VinFast Lux SA2.0 kích thước lớn hơn KIA Seltos.

VinFast Lux SA2.0 dài hơn KIA Seltos 575mm, rộng hơn 160mm, cao hơn 128mm và khoảng sáng gầm lớn hơn 5mm. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của mẫu xe Việt Nam cũng dài hơn 323mm so với xe Hàn. Chính vì vậy mà xét về tổng thể khi đặt cạnh, Lux SA2.0 to hơn đáng kể so với Seltos nhưng cũng vì thế mà bán kính quay đầu của xe cũng lớn hơn, khó xoay sở khi đi trong những cung đường hẹp.

Dù kích thước mâm trên Lux SA2.0 lên tới 19 inch nhưng nhiều người vẫn đánh giá tổng thể vẫn chưa cân đối. Trong khi đó, kích thước mâm Seltos chỉ 17 inch nên dáng xe khá gọn gàng, khoẻ khoắn.

Bảng so sánh kích thước. Ảnh: Chí Tâm

Trang bị ngoại thất: KIA Seltos không thua kém xe Nhật

Về tổng thể thiết kế, cả VinFast Lux SA2.0 và KIA Seltos 2024 đều mang vóc dáng xe SUV khoẻ khoắn, hiện đại. Trong đó, Lux SA2.0 tỏ ra bệ vệ và cồng kềnh, một phần do kích thước khá lớn. Ngược lại, KIA Seltos 2024 trông vẫn cứng cáp nhưng nhỏ gọn hơn, dễ dàng điều khiển, phù hợp cho "lái mới".

Là mẫu xe thuộc phân khúc cao, VinFast Lux SA2.0 có hầu hết các trang bị ngoại thất hiện đại. Dù nhỏ và rẻ hơn, nhưng KIA Seltos 2024 cũng không thua kém nhiều về khía cạnh này.

VinFast Lux SA2.0 và KIA Seltos đều mang vóc dáng SUV.

Cả hai mẫu xe này đều được trang bị hệ thống đèn LED, đèn định vị và đèn sương mù LED đi kèm cụm đèn hậu full LED. Dù vậy, KIA Seltos phiên bản Luxury vẫn không có tính năng đèn chờ dẫn đường, cảm biến gạt mưa tự động và sấy gương. Duy nhất KIA Seltos bản Premium mới có một số tính năng này.